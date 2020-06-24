Dolar kaç TL? (24 Haziran 2020 güncel döviz fiyatları)

Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. ABD borsalarının dün artıda kapanması ve Nasdaq'ın tarihi zirvesini yenilemesinin ardından, bugün ABD vadelileri ve Asya borsalarında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar hakim.

Piyasalardaki yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları etkili oldu.

Dolar/TL hafta başından beri 6,85 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 7,73'te işlem görüyor.

NASDAQ REKOR YENİLEDİ



Kapanışta, Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 26.156,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.132,08 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 artışla 10.131,37 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışını kaydetti.

MSCI: TÜRKİYE'Yİ BİR ALT ENDEKSE DÜŞÜREBİLİRİZ



Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından biri olan MSCI yaptığı açıklamada 17 Haziran'da yayımladığı MSCI 2020 Piyasa Erişilebilirliği Gözden Geçirmesi raporunun işaret ettiği doğrultuda, MSCI Türkiye Endeksi'nin yeniden sınıflandırılması önerisi üzerinde bir danışma, konsültasyon başlatabileceğini duyurdu.

Uzmanlar, reel kesim güven endeksinin haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde, kapasite kullanım oranının da aynı dönemde 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.



Yurt dışında bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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