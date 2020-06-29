Dolar kaç TL? (29 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Yurt içi döviz piyasalarında son günlerde yaşanan durağan hava yeni haftada da sürüyor.

Küresel piyasalarda corona virüs salgınında ikinci dalga endişesiyle dalgalanma yaşanırken yurt içi piyasalarda sakin bir seyir hakim. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,85'te yer alıyor.

Euro/TL ise 7,70 TL'de yer alıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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