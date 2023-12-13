Dolar kaç TL oldu? (13 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar hafta başında ulaştığı tarihi zirvesinin ardından yüksek seyrine devam ediyor.

Dolar 29,05 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 31,04 seviyesinde yer alıyor.

Yılın son faiz kararları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yarın kararını açıklayacak.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

