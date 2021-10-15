Dolar kaç TL oldu? (15 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 15 Ekim 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 15.10.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 15.10.2021 - 12:43

Dolar kaç TL oldu? (15 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 15 Ekim 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 15 Ekim 2021 güncel altın kuru fiyatları

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL, faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) üç yöneticinin görevden alınması ardından bugün 9,24'e yükselerek tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL 10,70 civarında hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın haftaya perşembe günü gerçekleşecek olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine devam edip etmeyeceği piyasaların yakın takibinde.

Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 18'e çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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