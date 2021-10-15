Dolar kaç TL oldu? (15 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL, faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) üç yöneticinin görevden alınması ardından bugün 9,24'e yükselerek tarihi zirveyi yeniledi.



Euro/TL 10,70 civarında hareket ediyor.



Merkez Bankası'nın haftaya perşembe günü gerçekleşecek olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine devam edip etmeyeceği piyasaların yakın takibinde.



Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 18'e çekmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.



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