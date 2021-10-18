Dolar kaç TL oldu? (18 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, haftanın ilk gününde de yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL, zirvesini 9,33'ün üzerine taşırken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme olasılığı baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Haftaya yükselişle başlamasının ardından dolar/TL, 9,31-9,33 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 10,82'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1580'den işlem görüyor.



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Uzmanlar, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, dünya genelinde ise yoğun veri akışının izleneceğini söyledi.