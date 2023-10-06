Dolar kaç TL oldu? (6 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de sınırlı yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 27,60, euro/TL 29,09 seviyesinde işlem görüyor.



Piyasaların gözü bugün ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



ABD'de hafta içerisinde açıklanan veriler, iş gücü piyasasının yavaşladığına işaret etse de yatırımcılar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davranıyor.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ADP özel sektör istihdamı da eylülde 89 bin kişiyle piyasa tahminlerinin altında kaldı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) eylülde aylık bazda 0,9 puan azalışla 53,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.



Analistler, ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet sektörü PMI'ın bu yılın en düşük seviyesine gerilemesinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının, Fed'in bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair ipucu vermesinin beklendiğini söyledi.



İş gücü piyasasının durumunun Fed tarafından yakından izlendiğini ifade eden analistler, Banka'nın para politikası kararlarında, istihdam raporundaki verilerin en önemli belirleyici etkenlerden biri olduğunu vurguladı.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, herhangi bir karar için acele etmelerine gerek olmadığını belirterek, iş gücü ve fiyatların düşmeye devam etmesi halinde oranları sabit tutabileceklerini ifade etti. Daly, tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle Fed'in ilave sıkılaştırma yapmasına gerek kalmadığını da kaydetti.



Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hizmetlere yönelik güçlü talebin ve enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin, küresel ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını ancak mali açıdan önemli risklerle karşı karşıya olunduğunu belirtti.



Öte yandan, hafta içinde, son 16 yılın en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri, söz konusu iş gücü verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 4,7 seviyelerine geriledi.



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