Dolar kaç TL? (25 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. Piyasalardaki yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları etkili oldu.

Yurt içi piyasalarda ise yatay seyir hakim. Dolar/TL, hafta başından beri 6,85 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 7,71'den işlem görüyor.

HABERE GİT: PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde bugün piyasalaırın gözü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısında. Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörüyor.

Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti. Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi.



AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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