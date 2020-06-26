Dolar kaç TL? (26 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Uluslararası piyasalarda artan corona virüs vakalarıyla birlikte riskten kaçış hareketleri doların değerini yükseltirken dolar/TL'de bir süredir sakin seyir hakim.

Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bırakmasının ardından dolar/TL, 6,85'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,69 seviyelerinde yer alıyor.

ABD'de corona virüs vakalarındaki artış ve ABD ile Avrupa arasındaki ticari gerilimin risk iştahını düşürmesiyle birlikte dün başlayan satış dalgası bugün de devam ediyor.



Yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.



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