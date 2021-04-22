Dolar kuru bugün kaç TL? (22 Nisan 2021 güncel dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 22.04.2021 - 10:34

Dolar kuru bugün kaç TL? (22 Nisan 2021 güncel dolar - euro fiyatları)

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Dolar, birçok para birimi karşısında düşüş yaşarken, Türk Lirası'nın negatif ayrıştığı gözlendi.

Küresel piyasalarda doların birçok gelişmiş ve gelişen ülke para birimi karşısında değer kaybettiği görülürken, Türk Lirası ise kayıplarıyla negatif ayrışıyor. 

Hafta başında 8,03 seviyesine inen ancak aşağı yönlü harekette zorlanan dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 8,31 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise bir ayın en yüksek seviyesi olan 10,0816'yı görmesinin ardından yüzde 1,9 yükselişle 10,02'lerden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 31 Mart'ta başlayan düşüş serisine salı günü son vermesinin ardından dün yine düşüş kaydederken, bugün de 91,0-91,2 dar bandında hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 1,2045 seviyesinde alıcılı buluyor.

ECB'NİN MESAJLARI İZLENECEK

Uzmanlar, artan yeni tip corona virüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya geriliminin Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

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