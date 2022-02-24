Dolar kuru bugün kaç TL? (24 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Piyasalar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekata odaklanırken, dolar yükselişe gçeti.

Dolar/TL, bugün küresel gelişmelere paralel olarak 14,60 seviyelerini test etti. Dolar kuru en son 20 Aralık günü bu seviyeleri görmüştü.

Türk Lirası dolar karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Euro/TL ise 16,07'lerde dalgalanıyor. Dolar Endeksi son 3,5 haftanın en yüksek seviyesi olan 96,8770 seviyesine çıktı.

RUSYA, ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI



Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizinde bugün önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbas bölgesinde askeri operasyon başlatılması talimatının ardından Kiev'de silah benzeri patlama sesleri duyuluyor.



GÖZLER UKRAYNA'DAN GELECEK HABERLERDE



Uzmanlar, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte artan risk algısının bir süre daha varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürebileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmalarının faydalı olabileceğini kaydetti.



Artan gerilim sonrasında para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerin de öneminin arttığını vurgulayan uzmanlar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.



Öte yandan, ABD'de artan enflasyon nedeniyle bir ara yüzde 90'lara çıkan 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali ise gerilerken, tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.



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