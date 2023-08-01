Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Ağustos 2023 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni aya yatay seyirle başladı.

Dolar 26,97 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 29,64 seviyesinde hareket ediyor.

İçeride perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Beklentiler aylık bazda TÜFE'nin yüzde 9,1 artması yönünde.



Önemli merkez bankalarının para politikası kararlarıyla geride kalan haftanın ardından belirsizliklerin devam etmesi makroekonomik verileri yeniden yatırımcıların odağına yerleştirdi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell eylül ayındaki toplantıya ilişkin belirgin bir sinyal vermezken, benzer şekilde Avrupa Merkez Bankası (ECB) da gelecek dönem atılacak adımları veri bazlı almaya devam edeceklerine dikkati çekti.



Analistler, merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın ABD'de cuma günü açıklanan kişisel tüketim harcamaları verilerinin enflasyonist baskıların azaldığını ortaya koyduğunu ve Fed'in sıkı para politikasını bitirebileceğine dair umutları artırdığını ifade etti.



ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.



Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yaklaşık 2 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.



Ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de temmuzda aşağı yönlü revize edilerek 71,6 olurken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.



Çekirdek enflasyonda beklenen olası gevşemenin en azından merkez bankalarının sıkı para politikasında duraklamaya gitmesini sağlayabileceği öngörülüyor.

