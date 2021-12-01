Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken bu sabah saatlerinde 13,30-13,50 bandında değerleniyor.



Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,28-15,30 bandından işlem görüyor.

FAİZ MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

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Bugün açıklanacak İstanbul enflasyonu piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.

Haftanın geri kalanında TCMB'nin perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısı ve cuma açıklanacak kasım ayı enflasyonu izlenecek.