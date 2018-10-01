Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 6 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 6,05 civarında işlem görüyor.
Euro/TL de 7 liranın hemen altında seyrediyor.
BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,12 yükselişle 100.075,20 puandan başladı.
Uzmanlar, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.