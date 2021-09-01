Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 01.09.2021 - 10:04

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Eylül 2021 güncel altın kuru fiyatları

Dolar/TL, bugün ikinci çeyrek büyüme rakamlarının ardından 8,31-8,33 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL de 9,83'lü seviyelerden el değiştiriyor.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmişti.

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Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analist toplantısı piyasaların izleyeceği diğer önemli gündem olacak. Yurt dışında ise Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve ABD ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

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