Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, bugün ikinci çeyrek büyüme rakamlarının ardından 8,31-8,33 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL de 9,83'lü seviyelerden el değiştiriyor.



Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmişti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analist toplantısı piyasaların izleyeceği diğer önemli gündem olacak. Yurt dışında ise Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve ABD ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

