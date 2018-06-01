Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar haftanın son işlem gününde yükselişe geçti.



Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,64'ün üzerine kadar çıktı. Dolar dün 4,50'yi aşması sonrasında bugün en yüksek 4,6450'yi gördü. Kur 4,60'ın üzerinde hareket ediyor.

Gün boyunca yükselişte olan dolar ABD verisi sonrası 4,64'ü aştı. ABD'de tarımdışı istihdam mayısta 223 binle 188 binlik tahminin üzerine çıktı. ABD'de mayıs ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,2'lik beklentiye karşın aylık yüzde 0,3 arttı.

Dolar, Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların Merkez'e olan güveni tazelemesiyle 4,9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden uzaklaşmıştı.

Euro/TL de 5,40 seviyesinin üzerini gördü.

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ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması ve siyasi belirsizliğin İtalya'dan sonra İspanya'da da etkili olması, yatırımcıların risk iştahını azalttı.



ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının ardından Avrupalı liderler, konuyla ilgili sert eleştiriler ve uyarılarda bulunurken, Kanada ve Meksika, ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine, karşı tedbirlerle cevap verdi.



Avrupa tarafında ise İspanya'da hükümet hakkında verilen güvenoyu önergesinin mutlak çoğunluğa ulaştığı ve bugün yapılacak oylamayla hükümetin düşeceği belirtiliyor.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,58'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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