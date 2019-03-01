Dolar kuru çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inmesinin ardından ABD ile Çin arasında devam eden ticari görüşmelere ilişkin Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın yaptığı açıklamanın etkisiyle doların değer kazanması ve Pakistan - Hindistan geriliminin etkisiyle yükseldi. 1 Mart sabahı dolar 5.34 TL'den işlem görüyor.
Dolar kuru birkaç haftadır 5.25 - 5.35 aralığındaki hareketine devam ediyor. Kur, hafta başında 5.30 altına indikten sonra haftanın son gününde 5.34 - 5.35 civarını yoklamaya başladı.
Analistler birkaç gündür piyasalarda ABD'de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiyordu.
Euro/TL ise 6,08 TL’de yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
KISA & NET: HİNDİSTAN - PAKİSTAN KRİZİ