Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Mart 2023 dolar - euro fiyatları)

Döviz piyasasında dolar/TL 18,88 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL 20 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor.



Çin imalat sektörünün beklentileri aşması ve Nisan 2021'den bu yana görülen en hızlı genişlemeyi kaydetmesinin ardından risk iştahının artmasıyla güvenli liman olarak görülen dolar geriledi.



Dolar endeksi 105 seviyesinin altında seyrediyor.

ABD'DEN KARIŞIK SİNYALLER

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, ülkede Conference Board verilerine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e geriledi.



Analistler, söz konusu gerilemeye karşın ABD'de enflasyon beklentilerinin hala oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasalarından gelecek yavaşlama sinyallerinin öneminin günden güne arttığını bildirdi.



Ülkede resesyon fiyatlamalarının geçen hafta önemli oranda zayıfladığını kaydeden analistler, "yumuşak iniş" ihtimalinin de piyasalarda olasılık dahilinde görüldüğünü bildirdi.

FED'DEN 75 BAZ PUAN DAHA ARTIŞ BEKLENTİSİ



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktararak, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü hatırlattı.



Fed yetkilileri de para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcılar için piyasa tepkilerine çok fazla güvenmenin bir tehlike ve hata olduğunu savundu.

