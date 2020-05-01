Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs günü dolar/TL 6,98 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL de 7,65 seviyesinde seyrediyor.

Dünya piyasalarında corona virüsüne bağlı gelişmeler takip edilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye’de piyasalar kapalı.

Piyasalar dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ‘Enflasyon Raporu' ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarını takip etti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 7,4, 2021 yıl sonu tahmini yüzde 5,4 orta vadede enflasyon tahmini 5 oldu.

BKM'NİN KONTROLÜ MERKEZ’E GEÇTİ

Ödeme teknolojileri ve stratejileri geliştiren Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) hakim ortak Merkez Bankası oldu. 10 yıldır kurumun genel müdürü olan Dr. Soner Canko görevinden ayrıldı. Canko’nun yerine Celal Cündoğlu vekaleten getirildi.



AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT HAMLESİ



Avrupa Merkez Bankası (ECB) kredi vermelerini sağlamak için bankalara verdiği parayı daha da artırma kararı alırken corona virüsü salgınının ekonomide yarattığı tahribata karşı başka ek bir tedbir açıklamadı.



ECB corona virüsü tahribatıyla mücadele için 1.1 trilyon euro değerinde varlık alımı da dahil olmak üzere bir buçuk aydır çeşitli tedbirler açıkladı.



ECB bankalara verdiği uzun dönemli kredi için olan faizi yüzde -0.5'ten yüzde -1'e indirdi, yani bankalara kredileri kullanmaları ve bunu reel ekonomiye aktarmaları için ödediği parayı artırdı.

VİDEO: MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ