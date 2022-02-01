Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz piyasasında sakin seyir devam ediyor.



Son dönemde 13-14 TL bandında hareket eden dolar/TL 13,50'nin altında seyrediyor. Dolar 13,33 lira seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL de 15 liranın hemen altında hareket ediyor.

Piyasaların bu hafta odak noktası enflasyon rakamları olacak. Reuters anketine göre, TÜFE'nin ocak ayında yüzde 46.68'e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon 2021'i yüzde 36,08 seviyesinde tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" mesajı vermişti.