Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 09:04

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

piyasasında sakin seyir devam ediyor.

Son dönemde 13-14 TL bandında hareket eden dolar/TL 13,50'nin altında seyrediyor. 13,33 lira seviyesinden işlem görüyor.

/TL de 15 liranın hemen altında hareket ediyor. 

Piyasaların bu hafta odak noktası enflasyon rakamları olacak. Reuters anketine göre, TÜFE'nin ocak ayında yüzde 46.68'e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon 2021'i yüzde 36,08 seviyesinde tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" mesajı vermişti.

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