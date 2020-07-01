Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

TCMB'nin geçen hafta sürpriz bir şekilde faizleri sabit tutmasının ardından ilk etapta 6,83'e kadar gerilese de düşüşünü sürdüremeyen dolar kuru geçen haftadan bu yana 6,85 civarındaki yatay seyrini bugün de sürdürüyor.



Dolar/TL, geçen haftadan bu yana sıkıştığı 6,85'ten işlem görürken euro/TL 7,69'da yer alıyor.

HABERE GİT: EN DEĞERLİ MARKALAR BELLİ OLDU

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,88'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Haziran ayı imalat verileri takip edilecekken yurt dışında piyasalar Euro bölgesinde Almanya'da açıklanacak Haziran ayı işsizlik rakamlarını ve AMB'de Panetta'nın yapacağı konuşmayı takip edecek.

VİDEO: FAİZ DÜŞTÜ KONUT SATIŞI HIZLANDI,