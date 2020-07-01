Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Euro/TL de 7,67'de seyrediyor.



Dolar endeksi ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,4 seviyesinde dengelendi.

ABD'DE ZİRVE YAPAN VAKA SAYISI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR



ABD borsalarında ikinci çeyrek performansı son 10 yılın en iyi çeyreğine işaret ediyor olsa da yeni corona virüs vakalarındaki artış devam etti. ABD'de dün 47 bin corona virüs vakası tespit edildi.

Bu sayı, pandeminin başladığı tarihten beri tek günde en fazla yeni vakanın tespit edildiğini gösterdi.



Uzmanlar, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.



HABERE GİT: EN DEĞERLİ MARKALAR BELLİ OLDU

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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