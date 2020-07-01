Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar - euro kaç TL? 1 Temmuz 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 16:38

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

PİYASALAR

Altın fiyatları ne kadar oldu? (1 Temmuz 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (1 Temmuz 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

ABD'de rekor artış: Bir günde 47 bin corona virüs vakası

ABD'de rekor artış: Bir günde 47 bin corona virüs vakası

İmalat PMI Endeksi şubattan beri ilk kez 50'nin üzerinde gerçekleşti

İmalat PMI Endeksi şubattan beri ilk kez 50'nin üzerinde gerçekleşti

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Euro/TL de 7,67'de seyrediyor.

Dolar endeksi ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,4 seviyesinde dengelendi. 

ABD'DE ZİRVE YAPAN VAKA SAYISI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

ABD borsalarında ikinci çeyrek performansı son 10 yılın en iyi çeyreğine işaret ediyor olsa da yeni corona virüs vakalarındaki artış devam etti. ABD'de dün 47 bin corona virüs vakası tespit edildi.

Bu sayı, pandeminin başladığı tarihten beri tek günde en fazla yeni vakanın tespit edildiğini gösterdi.

Uzmanlar, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

HABERE GİT: EN DEĞERLİ MARKALAR BELLİ OLDU

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

VİDEO: FAİZ DÜŞTÜ, KONUT SATIŞI HIZLANDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...