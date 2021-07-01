Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL?1 Temuz 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 01.07.2021 - 09:00

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Altın fiyatları kaç TL? 1 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları kaç TL? 1 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları

Dolarda önceki iki haftaya göre bu hafta daha sakin bir seyir izleniyor.

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Hafta başından bu yana 8,70 civarında hareketlerini sürdüren dolar/TL, yeni aya 8,68 seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda euro/TL 10,30 seviyelerinde yer alıyor.

﻿Dolar endeksi ise 92,483 ile 7 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ﻿Euro/dolar ﻿paritesi ise 1.18 ile 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde.

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Uzmanlar, bazı aşıların yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantlarına karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışının risk algısını kısmen azaltarak doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde piyasalar TCMB tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerini takip edecek. Öte yandan piyasalar cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI (HABERE GİT)

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarınıda değişikliğe gitti.

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