Yeni haftanın ilk gününde 5,29 seviyelerinde seyreden dolar/TL üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının ardından 5,27'li seviyelere geriledikten sonra 5,33 civarında işlem görüyor.
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Euro/TL ise 6,09 civarında seyrediyor.
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Uzmanlar, cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri sonrası doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini belirterek, bu hafta ABD'de çarşamba günkü enflasyon ve cuma günü yayımlanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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