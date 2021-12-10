Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL sürdürdüğü tarihi zirvelerin hemen altındaki seyrine haftanın son işlem gününde de devam ediyor.



Dolar bugün 13,9095'e kadar yükselmesi sonrasında 13,85 civarında hareket ediyor.



Euro 15,5 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek.



Geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği yakından izleniyor.



TL'nin geçen hafta illikit piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından Merkez Bankası iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. Merkez Bankası'nın iki müdahalesi de kurun 13,8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başlamıştı.



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Merkez Bankası yılın son para politikası toplantısını haftaya perşembe yapacak.