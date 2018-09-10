Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle düşüşe geçen dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 6,46 civarında seyrediyor.
Türk Lirası cuma günü dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazancı ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olmuştu. Kur cuma günü güne başladığı 6,60'lı seviyelerden 6,45'in altına gerilemişti.
Euro/TL ise 7,50'nin hemen altında hareket ediyor.
Piyasaların yakından takip ettiği büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyüdü.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, 6,54'ün ise direnç olarak izleneceğini söyledi.
VİDEO: BÜYÜME RAKAMLARI NEYİ İFADE EDİYOR?