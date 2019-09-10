Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,01 değer kaybederek cuma gününü 5,7134'ten tamamlamıştı.
Dün haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7120 seviyelerinde işlem gören dolar/TL bu sabah 5, 75 civarında işlem görüyor.
Euro ise 6, 34 lira seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının gündemin odağında olacağını belirtti.