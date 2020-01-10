Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ocak 2020 güncel dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 10 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, bugün 5,78 seviyesinde işlem görüyor.

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika 10 Ocak 2020 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika 10 Ocak 2020 güncel altın kuru fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı. 

Dolar/TL, bu sabah 5,87 seviyelerinde işlem görüyor. 

Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar Euro bölgesinde ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Analistler, ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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