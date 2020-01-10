Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ocak 2020 güncel dolar - euro fiyatları)

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı.



Dolar/TL, bu sabah 5,87 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar Euro bölgesinde ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Analistler, ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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