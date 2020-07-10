Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 10 Temmuz 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 10.07.2020 - 07:20

Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Çeyrek altın ne kadar? (10 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (10 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Yaklaşık 1 aydır yatay bir seyir izleyerek 6,85-6,87 seviyelerinde yer alan dolar/TL kuru, yeni güne 6,86 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,74'te yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Nisan ayı işsizlik rakamlarının takip edileceğini bildirirken yurt dışında ise sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

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CORONA VİRÜS

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,87 bandının izleneceğini dile getirdi.

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