Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Yaklaşık 1 aydır yatay bir seyir izleyerek 6,85-6,87 seviyelerinde yer alan dolar/TL kuru, yeni güne 6,86 seviyelerinde başladı.



Euro/TL ise 7,74'te yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Nisan ayı işsizlik rakamlarının takip edileceğini bildirirken yurt dışında ise sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,87 bandının izleneceğini dile getirdi.



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