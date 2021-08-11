Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 11 Ağustos 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 10:11

Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

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Döviz kurları haftanın ilk iki gününde olduğu gibi sakin seyrediyor.

Dolar/TL, 8,60 civarında değerlenirken euro/TL ise sınırlı bir çekilmeyle 10,10 civarında işlem görüyor.

TL varlıklar yarınki faiz kararında TCMB'den sürpriz bir hamle gelip gelmeyeceğine odaklanmış durumda.

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ABD'de altyapı paketi Senato'da kabul edildi. Dün gece gerçekleştirilen oylamada Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti tarafından ortak olarak hazırlanan toplam 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı paketi 30'a karşı 69 oyla kabul edildi.

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TV kanallarında yapacağı açıklamalar takip edilecek. Yurt dışında ABD'den gelecek enflasyon verileri gündemi oluşturacak.

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