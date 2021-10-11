Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasaların gözü geçen hafta Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam rakamındaydı.

Veri 500 bin beklentilerine karşılık 194 bin geldi.

Dolar 8,97 liraya çikarak rekor kırdı. Kapanışı da bu seviyeye yakın yaptı. Euro ise 10,40 liraya yaklaştı.

Yeni haftanın ilk gününde dolar güne yükselişle başlamasının ardından 8,94 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise 10,35 TL seviyelerinde...

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu saat 14.00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak.

Öte yandan işsizlik ve cari denge rakamları bugün, sanayi üretimi verileri yarın açıklanacak.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN