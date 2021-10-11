Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 11.10.2021 - 09:44

Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim 2021 güncel altın kuru

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim 2021 güncel altın kuru

Küresel piyasaların gözü geçen hafta Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam rakamındaydı.

Veri 500 bin beklentilerine karşılık 194 bin geldi.

8,97 liraya çikarak rekor kırdı. Kapanışı da bu seviyeye yakın yaptı. ise 10,40 liraya yaklaştı.

Yeni haftanın ilk gününde dolar güne yükselişle başlamasının ardından 8,94 seviyesinden işlem görüyor. 

ise 10,35 TL seviyelerinde...

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu saat 14.00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak.

Öte yandan işsizlik ve cari denge rakamları bugün, sanayi üretimi verileri yarın açıklanacak.

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