Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,77 civarında hareket ediyor. Hafta başında 5,70'li seviyelere kadar inen dolar buradan yükselişe geçti.

Euro/TL de 6,36 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez'den yarın 250-275 baz puanlık indirim bekleniyor.