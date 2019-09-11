Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,77 civarında hareket ediyor. Hafta başında 5,70'li seviyelere kadar inen dolar buradan yükselişe geçti.
Euro/TL de 6,36 seviyesinden işlem görüyor.
Merkez Bankası, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez'den yarın 250-275 baz puanlık indirim bekleniyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 11 Eylül 2019 Çarşamba günü bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.