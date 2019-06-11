Dolar, 11 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7908 lira alış fiyatı, 5,7928 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro da aynı saatlerde 6,5529 lira alış fiyatı, 6,5587 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 11 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7908 lira alış fiyatı, 5,7928 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro da aynı saatlerde 6,5529 lira alış fiyatı, 6,5587 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....