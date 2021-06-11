Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 11 Haziran 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 11.06.2021 - 09:18

Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa yüzde 5'i gördü

ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa yüzde 5'i gördü

Dün yaşanan sert düşüşün ardından dolar haftanın son işlem gününe 8,42'den başladı.

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Dün dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolar/TL 8,58'den 8,42'ye geriledi. Bu düşüşte ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri etkili oldu.

Dün yüzde 2 civarı gerileyen dolar kuru, bu sabah saatlerinde 8,42 civarında yatay seyirde. Euro/TL de dünkü gün sonu seviyelerini koruyor ve 10,27-10,28 bandında.

ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile 13 yılın zirvesine çıktı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar gibi önemli verilerin yanı sıra, TCMB Beklenti Anketi sonuçları da yakından takip edilecek. Yurt dışında fiyatlanacak önemli bir gündem bulunmuyor.

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