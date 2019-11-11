Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Geride bıraktığımız hafta 5.73 - 5,76 bandında dalgalanan dolar kuru, yeni haftaya 5,76 civarında seyrederek başladı.

Euro/TL ise 6,36 seviyesinde işlem görüyor.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın Türk lirası varlıklara pozitif yansıdığını ifade eden uzmanlar, bugün piyasada gözler Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek olan, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde olacağını kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7420'nin destek konumunda olduğunu iade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,68'in gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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