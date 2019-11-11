Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Kasım 2019 dolar - euro fiyatlarında son dakika haberi)

Geride bıraktığımız hafta 5.73 - 5,76 bandında dalgalanan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,78 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta 5,68-65,77 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,7639'dan tamamladı.

Euro/TL de 6,37'de seyrediyor.

Euro/dolar paritesi beş işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak 1,1030 seviyesinde alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise, cuma günü 98,4 ile üç haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 98,3 seviyesinde buluyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider 13 Kasım’da Washington’da bir araya gelecek.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de 3. çeyrek büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.



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