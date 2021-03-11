Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 11.03.2021 - 09:22
ABD tahvil getirilerinde iki gündür yaşanan gerilemenin desteğiyle dolar/TL kuru, yeniden 7,50 seviyelerinin altına çekildi.
Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşler birlikte salı ve çarşamba günü geri veriledi. Dolar/TL, bugün 7,49-7,50 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de 8,95'lerden işlem görüyor.
92,5'i geçen dolar endeksi ise 91,8'e geriledi.
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Türkiye'de ödemeler dengesi verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı yakından takip edilecek.