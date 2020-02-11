Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası dün sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar gerilemişti.



Ardından 6 TL' de yatay seyrine devam eden dolar kuru bu sabah 6,01 TL civarında seyrediyor.



Euro ise 6,56 TL' den işlem görüyor.



BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 ağustos ayından itibaren yüzde 25 olarak uygulanıyordu.



Uzmanlar, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler gelse de Çin'de corona virüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenmesine neden olduğunu söyledi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden uzmanlar, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

BANKALARIN EFT-HAVALE-KOMİSYON ÜCRETLERİNE SINIRLAMA