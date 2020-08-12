Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Dövizde dalgalı seyir sürüyor.



Uzmanlar, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.

Dolar/TL 7,26 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,50 seviyelerinde yer alıyor.

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TCMB tarafından düün yayımlanan duyuruda "Likidite yönetimi çerçevesinde bugünden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; piyasaların gözü ABD-Çin arasında yaşanan gerilimde, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerde ve corona virüs salgınında olacak.

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