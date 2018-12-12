Dolar/TL, 5,40 seviyesine yükselmesinin ardından 5,37-38 bandında işlem görüyor.
Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 5,3557 seviyesinden tamamladı.
Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna harekat açıklamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 5,38 civarında işlem görüyor.
Euro/TL de 6,09 civarında seyrediyor.
Uzmanlar, Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasının, tutuklama haberiyle gerilen ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşeceği ve ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri yükselttiğini söyledi.
Bugün ABD'de enflasyon ve Euro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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