Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 4,50'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 4,55'in üzerinde işlem görüyor.



Euro/TL de 5,34-5,35 bandında hareket ediyor.



ABD ile Kuzey Kore devlet başkanları arasındaki zirvenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacağına yönelik beklentiler piyasaların yakın takibinde.



Piyasalar bugün ABD TÜFE'sini, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımını, perşembe ise Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklamasını bekleyecek.



Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,65 seviyelerinin direnç konumuna geldiğine dikkati çeken analistler, 4,45'in ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.



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