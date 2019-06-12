Dolar/TL, 5,80'in hemen üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,81 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,7580'e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı.
Euro/TL de 6,56 seviyesinde seyrediyor.
Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez'in faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? 12 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 5,80'in hemen üzerinde hareket ediyor.