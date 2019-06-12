Dolar/TL, 5,80'in hemen üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,81 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,7580'e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı.

Euro/TL de 6,56 seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez'in faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.