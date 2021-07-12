Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Temmuz 2021 dolar - euro fiyatları)

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Döviz kurlarının geçen haftanın başından bu yana izlediği sakin seyir yeni haftada da devam ediyor.

Dolar/TL, 8,66'da yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 10,29'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 92,19 seviyesinde seyrediyor.



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Uzmanlar, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kurunu küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.



Bugün yurt içinde piyasalar mayıs ayı ﻿işsizlik ﻿rakamlarını ve haziran ayı konut satışı verilerini takip edecek.

VİDEO - DEVREN SATILIK ÖZEL OKUL

