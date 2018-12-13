Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)

Güne yatay başlayan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5,31'in altına geriledi.

Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi.



Dün uzmanların direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ı test eden dolar/TL, bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,3501'den tamamladı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, 5,37 civarında şlem görüyor.

Euro/TL de 6,09 civarında seyrediyor.

13 Eylül'de beklentilerin üstünde faiz artışı yapılmıştı

TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. 25 Ekim toplantısında ise faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.



AVRUPA MERKEZ BANKASI DA FAİZ ORANLARINI SABİT TUTTU

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

Karar sonrası bankadan yapılan açıklamada, net varlık alımlarının sonlandırılacağı teyit edilirken, "Varlık alım programı çerçevesinde net alımlar Aralık 2018'de sona erecek" denildi.

Banka bir sonraki toplantısını 24 Ocak'ta gerçekleştirecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını kazansa da asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu kaydeden analistler, bugün AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısının takip edilmesi gerektiğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 5,30'un ise önemli destek konumuna geldiğini bildirdi.

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