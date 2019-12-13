Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti.



Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından kademeli olarak 5,78'e geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'le büyük bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıklaması sonrası kur 5,76 seviyesine kadar indi.

İNGİLTERE "BREXIT" DEDİ (JOHNSON TEK BAŞINA İKTİDAR)



Euro/TL ise 6,46 civardında işlem görüyor.

Analistler yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek 2018 yılı 'Satınalma Gücü Paritesi'nin ve 2020 bütçe görüşmelererinin takip edileceğini ifade etti.

"Borsa yıl sonuna kadar 110 bini deneyebilir" pic.twitter.com/41FA3Gmeeo — NTV (@ntv) December 12, 2019

MERKEZ DÖRDÜNCÜ KEZ FAİZ İNDİRDİ

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. (HABERE GİT)



ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesine Ankara'dan sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptıkları açıklamalarla karara tepki gösterdi.

UZMAN YORUMU: BORSA VE DOLARDA KRİTİK SEVİYE NERESİ?

