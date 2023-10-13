Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 27,79, euro/TL 29,29 seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerinin hala güçlü kalmasına neden oluyor.



Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.



Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.



Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, son enflasyon verilerinin fiyat istikrarının yeniden sağlanmasına yönelik "düzensiz" ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.



Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım." ifadelerini kullandı.



Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 17 baz puan artışla günü yüzde 4,70 seviyesinden tamamlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülmeye devam ediyor.



Bununla birlikte, yılın son toplantısında alınacak kararlara yönelik belirsizlikler para piyasalarındaki fiyatlamalara yansırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı açıklamalar ve makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.