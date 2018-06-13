Piyasaların gözü akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararına çevrildi.



Karar öncesi bankalararası piyasada dolar/TL 4,60'ın üzerine çıktı. Kur 4,6301'e kadar yükseldi.

Euro/TL de 5,40'ı aşması sonrasında 5,43 civarında seyrediyor.



Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı kararında politika faizini 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Mart ayından sonra yapılacak olan yılın ikinci faiz artışından çok önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaştırmanın nasıl olacağına ilişkin ipuçlarına bakılacak.



Fed yetkilileri tarafından yapılan mart ayı tahminlerine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.1 olması öngörülüyor. Bu da bu yıl üç kez faiz artışı yapılacağına işaret ediyor. Bunda bir değişikliğe gidilmesi kurun yönünde belirleyici olacak.

Piyasaların bir diğer odak noktası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki kararı olacak. Euro, ECB'nin varlık alım programını durduracağını açıklayacağı spekülasyonlarıyla birlikte geçen hafta 1,1840 doları görmüştü.