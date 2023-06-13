Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yüksek seyrini koruyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 23,67 seviyesinde hareket ediyor. Kur 11 Haziran'da 23,77 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Euro/TL, 25,53 civarında işlem görüyor.



Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 102 puana gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine indi.

Yurt içinde Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda faize yönelik atacağı adımları bekleniyor.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

ABD'DE ENFLASYON AÇIKLANACAK



Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.



Analistler, hem bugün açıklanacak enflasyon verileri hem de yarınki para politikası kararlarının önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, yarınki politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının söz konusu tahminler üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.