Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Temmuz 2021 dolar - euro fiyatları)

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Döviz kurlarının geçen haftanın başından bu yana izlediği sakin seyir Merkez Bankası'nın ﻿faiz kararı﻿nı açıklayacağı bu haftada da devam ediyor.



Dolar/TL, 8,64'te yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 10,25'ten işlem görüyor.



Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 92,18 seviyesinde seyrediyor.

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HABERE GİT: KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinin değerlendirildiği kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını da sözlerine ekledi.

TCMB FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak faiz kararında Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Bugün yurt içinde piyasalar mayıs ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini takip edecek. Öte yandan, TCMB, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

Analistler, bu hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edileceğini belirterek, yeni tip corona virüs salgınında yaşanan varyantların ve yeni dalga endişelerinin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.