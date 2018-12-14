Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,40'ın üzerini gördü.

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Dün 5,39 sınırına kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 5,3367'den tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,42 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 5,39 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,10 civarında alıcı buluyor.

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası ve TCMB'nin beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmediğini anımsatarak, küresel piyasalarda dün sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.



Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğine dikkati çeken analistler, dolar/TL'nin de buna paralel yükseldiğini söyledi.



Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç, 5,30'un önemli destek konumuna geldiğini kaydetti.

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