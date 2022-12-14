Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 14 Aralık 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları)

/TL, 18,64 civarında yatay seyrine iki aydır devam ediyor.

/TL, 19,81 seviyesinde hareket ediyor.

ABD tüketici fiyatları verisi, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü, faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı ve 2023'te artırımların tamamen biteceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

ABD tüketici fiyatları Kasım ayında benzin ve kullanılmış otomobil fiyatlarının düşüşüyle aylık bazda hafif yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak yaklaşık son bir yıldaki en düşük yıllık artışını kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek adımlarına dair endişeler merkez bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde devam etti. Yarın toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nı da (BOE) izleyen yatırımcılar koronavirüs kısıtlamalarının
gevşetilmesinin ardından Çin'i de takip ediyor.

Fed'in bu akşam sona erecek politika toplantısında faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağını ve 50 baz büyüklüğünde artırıma giderek faizleri yüzde 4,25 ve yüzde 4,5 aralığına yükselteceğini fiyatlıyor.

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