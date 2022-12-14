Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 18,64 civarında yatay seyrine iki aydır devam ediyor.



Euro/TL, 19,81 seviyesinde hareket ediyor.



ABD tüketici fiyatları verisi, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü, faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı ve 2023'te artırımların tamamen biteceği beklentilerini kuvvetlendirdi.



ABD tüketici fiyatları Kasım ayında benzin ve kullanılmış otomobil fiyatlarının düşüşüyle aylık bazda hafif yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak yaklaşık son bir yıldaki en düşük yıllık artışını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek adımlarına dair endişeler merkez bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde devam etti. Yarın toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nı da (BOE) izleyen yatırımcılar koronavirüs kısıtlamalarının

gevşetilmesinin ardından Çin'i de takip ediyor.



Piyasalar Fed'in bu akşam sona erecek politika toplantısında faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağını ve 50 baz büyüklüğünde artırıma giderek faizleri yüzde 4,25 ve yüzde 4,5 aralığına yükselteceğini fiyatlıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI